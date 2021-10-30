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السديس: المملكة سجلت أقوى الإنجازات في الحد من انتشار جائحة كورونا

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السديس: المملكة سجلت أقوى الإنجازات في الحد من انتشار جائحة كورونا

السديس: المملكة سجلت أقوى الإنجازات في الحد من انتشار جائحة كورونا
http://almnatiq.net/?p=1057257
المناطق - الرياض:

أشاد معالي الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس بما تضمنه كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله ورعاه – بقمة العشرين بروما.

وقال معاليه لقد ساهمت المملكة العربية السعودية في الوقوف جنب إلى جنب مع جميع دول العالم للحد من تداعيات جائحة كورونا، ولقد سجلت المملكة العربية السعودية أقوى الإنجازات في الحد من انتشار الجائحة وتوظيف الذكاء الاصطناعي في خدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما، والتحول الرقمي وتحسين الأداء البشري في ضوء رؤية المملكة العربية السعودية ٢٠٣٠، ولقد ساعدت مملكة الإنسانية بلدان العالم، وساهمت وبدور كبير في التخفيف من تداعيات الجائحة، وتزويد البلدان النائية بالمساعدات الغذائية والطبية.

وتابع معاليه أن  المملكة العربية السعودية ساهمت في الوقوف على مخاطر التغيير المناخي، وشاركت العالم في  التخفيف من تداعيات هذه المخاطر، ووضعت الحلول السريعة ومنها مبادرة سمو ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – السعودية الخضراء.

وفي الختام رفع معاليه خالص الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله-؛  على ما يولونه من دعم ورعاية واهتمام للأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع .

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