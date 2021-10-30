وزير الخارجية: كلمة خادم الحرمين في اجتماع قادة العشرين تؤكد سعي المملكة لتحقيق السلام في العالم

محررو المناطق:

علق صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية على كلمة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالعزيز بن سلمان في اجتماع قادة مجموعة العشرين.

وقال وزير الخارجية عبر حسابه على موقع “تويتر”: ” كلمة سيدي خادم الحرمين الشريفين في قمة G20 تؤكد على الدور الفاعل للمملكة بالشراكة مع المجتمع الدولي لمواجهة التحديات التي تهدد العالم والبشرية.

وأضاف وزير الخارجية: كما تعبر كلمة خادم الحرمين عن سعي المملكة المستمر نحو تحقيق الأمن والسلام لشعوب العالم، وتعزيز التنمية المستدامة دولياً لننعم جميعاً بعالم أفضل”.

وكان خادم الحرمين الشريفين قد ترأس وفد المملكة لأعمال قمة قادة مجموعة العشرين المنعقدة في روما، وألقى كلمة عبر الاتصال المرئي في الجلسة الأولى بعنوان “الاقتصاد العالمي والصحة”.