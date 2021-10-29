القبض على مخالفين لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير بالرياض

المناطق ـ الرياض:

ألقت شرطة منطقة الرياض، اليوم السبت، القبض على مخالفين لنظام الإقامة ارتكبا جرائم تزوير وتزييف.

وأوضح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم التزييف والتزوير، أسفرت عن تمكن الجهة المختصة بشرطة المنطقة من القبض على مخالفين لنظام الإقامة من الجنسيتين اليمنية والبنجلادشية، ارتكبا جرائم تزوير وتزييف لمستندات وبيعها على مخالفي أنظمة الإقامة والعمل وأمن الحدود.

ولفت إلى أنه عثر بحوزة المتهمين على أجهزة ومعدات وأدوات تغليف و(343) مستندًا مزورًا، حيث جرى إيقافهما واتخذت بحقهما الإجراءات النظامية الأولية وإحالتهما إلى النيابة العامة.