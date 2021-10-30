وسط سقوط ضحايا.. انفجار ضخم بمحيط مطار عدن الدولي

المناطق ـ وكالات:

وقع انفجار ضخم مساء اليوم السبت، في محيط مطار عدن الدولي باليمن، وسط أنباء عن سقوط قتلى وجرحى، دون الوقوف على ملابساته حتى الآن.

ورصدت لقطات تلفزيونية، آثار الانفجار واشتعال النيران في أحد الشوارع القريبة من المطار؛ كون الانفجار استهدف البوابة الخارجية.

وقالت مصادر، إن الانفجار تسبب في وقوع قتلى ومصابين من المدنيين وأجهزة الأمن التي تختص بحماية مطار عدن.

وتواصل الجهات المعنية في عدن، نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، مع تمشيط محيط المطار خوفًا من وقوع انفجارات أخرى.