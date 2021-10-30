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في حصيلة أولية.. 10 قتلى بانفجار عدن

في حصيلة أولية.. 10 قتلى بانفجار عدن
http://almnatiq.net/?p=1057297
المناطق ـ وكالات:

قدرت مصادر، الحصيلة الأولية لتفجير السيارة المفخخة قرب مطار عدن الدولي بـ10 قتلى.

 

ووقع انفجار ضخم مساء اليوم السبت، في محيط مطار عدن الدولي باليمن، دون الوقوف على ملابساته حتى الآن.

 

ورصدت لقطات تلفزيونية نشرتها قناة “العربية”، آثار الانفجار واشتعال النيران في أحد الشوارع القريبة من المطار؛ كون الانفجار استهدف البوابة الخارجية.

 

وقالت مصادر، إن الانفجار تسبب في وقوع قتلى ومصابين من المدنيين وأجهزة الأمن التي تختص بحماية مطار عدن.

 

وتواصل الجهات المعنية في عدن، نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، مع تمشيط محيط المطار خوفًا من وقوع انفجارات أخرى.

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