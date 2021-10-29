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بلدية القطيف: 240 متطوع ومتطوعة يشاركون في مبادرة “دروازة” لمعالجة التشوه البصري

بلدية القطيف: 240 متطوع ومتطوعة يشاركون في مبادرة “دروازة” لمعالجة التشوه البصري

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بلدية القطيف: 240 متطوع ومتطوعة يشاركون في مبادرة “دروازة” لمعالجة التشوه البصري

بلدية القطيف: 240 متطوع ومتطوعة يشاركون في مبادرة “دروازة” لمعالجة التشوه البصري
http://almnatiq.net/?p=1057299
المناطق - المنطقة الشرقية:

شارك 240 متطوع ومتطوعة، اليوم السبت، في مبادرة دروازة، التي أطلقتها بلدية محافظة القطيف، ضمن جهودها وأهدافها الرامية إلى تفعيل برامج معالجة التشوه البصري وتحسين المشهد الحضري، وتوفير بيئة حضرية وسياحية ذات معيشة صحية جاذبة، تماشيا مع أهداف رؤية المملكة 2030 للارتقاء بجودة الحياة.

وشهدت المبادرة مشاركة مهندسين معماريين ومختصين في التراث العمراني، ضمن تفاعل الأهالي ودعمهم للمبادرة.

وقال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد الحسيني، إن هذه الجهود تأتي  ضمن أعمال البلدية للحفاظ على المواقع الأثرية وإبراز المباني التراثية التي تزخر بها المحافظة وفق خطط التطوير الشامل للمحافظة وتحقيق سهولة الوصول لكافة السكان والزوار.

وأضاف أن الأعمال تشمل إزالة الأنقاض مجهولة المصدر، وتركيب البلاط والفوانيس الجمالية المتناسبة مع المناطق التراثية في كافة الممرات، وتأهيل وتطوير وتجميل الساحات المحيطة بميدان القلعة.

وتابع الحسيني أنه لا شك أن محافظة القطيف تزخر بالكثير من المواقع الأثرية الهامة والتي يحرص على زيارتها الزوار والمهتمين في التراث، وهو الأمر الذي يدفع البلدية إلى تحسين البيئة المحيطة بتلك المواقع والمحافظة عليها، لتبقى وجهة سياحية على مدار العام.

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