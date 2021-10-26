في ليلة سقوط ليفربول والسيتي.. تشيلسي ينفرد بصدارة الدوري الإنجليزي

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انفرد فريق تشيلسي بصدارة الدوري الإنجليزي بعدما رفع رصيده إلى 25 نقطة، بفارق 3 نقاط عن ليفربول صاحب المركز الثانى بعد تعادله مع برايتون ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات الدوري.

وحقق فريق تشيلسي فوزًا كبيرًا على نيوكاسل يونايتد بثلاثة أهداف دون مقابل على ملعب “سانت جيمس بارك”، أحرزها رييس جيمس في الدقيقتين 65 و77 من زمن اللقاء، وأضاف جورجينيو الثالث عن طريق ركلة جزاء بالدقيقة 81.

وتعرض مانشستر سيتي لهزيمة مفاجئة على يد فريق كريستال بالاس، حيث أحرز هدفي الضيوف ويلفريد زاها في الدقيقة السادسة، وكونور كالاجر في الدقيقة 88، بتوققف عند 20 نقطة بالمركز الثالث في ترتيب الدوري.

فيما أجبر فريق برايتون نظيره ليفربول على التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما، جاء الهدف الأول لفريق ليفربول بتسديدة قوية من هندرسون في الدقيقة 5، كما سجل ساديو ماني الهدف الثاني لفريق ليفربول في الدقيقة 23 من عمر اللقاء.

ونجح الزامبي سامبو لاعب فريق برايتون في تقليص الفارق مع فريق ليفربول بهدف في الدقيقة 40 من عمر اللقاء، وسجل هدف التعادل في الدقيقة 65 لياندرو تروسارد.