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رئيس الغرف المشتركة: إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي البطحاء (فيديو)  

رئيس الغرف المشتركة: إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي البطحاء (فيديو)  

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رئيس الغرف المشتركة: إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي البطحاء (فيديو)  

رئيس الغرف المشتركة: إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي البطحاء (فيديو)  
http://almnatiq.net/?p=1057316
محررو المناطق

كشف رئيس الغرفة المشتركة للعمليات لمعالجة وضع أحياء البطحاء بالعاصمة أنه سيتم هدم وإزالة المباني الآيلة للسقوط الحاضنة للمخالفات في حي البطحاء.

وأضاف رئيس الغرفة المشتركة للعمليات لـ “قناة الإخبارية” أن دور الغرفة هو القضاء على المخالفات التي تتم أو تمارس داخل النطاق المشار إليه”.

وتابع أن دور الغرفة يتضمن تفقد ما يحدث داخل المبنى من مخالفات، وعلى أساسها يتم إشعار البلدية المعنية في نطاق المبنى، والتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ عمليات الإزالة.

كان الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض بالنيابة، قد وجه في وقت سابق، بتأسيس غرفة عمليات مشتركة، وإطلاق حملة ميدانية مكثفة بمشاركة 11 جهة حكومية؛ لمعالجة وضع أحياء وسط العاصمة ضمن نطاق بلديات البطحاء، الشميسي والملز، بهدف إيجاد حلول عاجلة لانتشار العمالة المخالفة.

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