اللحظات الأولى للانفجار الضخم بمحيط مطار عدن الدولي (فيديو)

محررو المناطق:

وثق مقطع فيديو اللحظات الأولى التي تلت الانفجار الذي وقع بمحيط مطار عدن الدولي في اليمن اليوم السبت.

وأظهر المقطع الذي تم تداوله على مواقع التواصل صعود ألسنة النيران من مكان الحادث، فيما دوت صافرات سيارات الإسعاف.

ووقع انفجار ضخم مساء اليوم السبت، في محيط مطار عدن الدولي باليمن، خلف سقوط 10 قتلى وجرح العشرات.

ورصدت لقطات تلفزيونية، آثار الانفجار واشتعال النيران في أحد الشوارع القريبة من المطار؛ كون الانفجار استهدف البوابة الخارجية.

وقالت مصادر، إن الانفجار تسبب في وقوع قتلى ومصابين من المدنيين وأجهزة الأمن التي تختص بحماية مطار عدن.

وتواصل الجهات المعنية في عدن، نقل الضحايا والمصابين إلى المستشفيات، مع تمشيط محيط المطار خوفًا من وقوع انفجارات أخرى.

يأتي هذا فيما أطلقت المستشفيات في عدن نداء استغاثة لطلب متبرعين بالدم نتيجة سقوط عدد كبير من الضحايا بين قتلى وجرحى في العملية الارهابية التي استهدفت مدينة عدن.