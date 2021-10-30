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ضمك يقفز لصدارة الدوري بانتصار على الاتفاق

ضمك يقفز لصدارة الدوري بانتصار على الاتفاق
http://almnatiq.net/?p=1057324
محررو المناطق:

اعتلى فريق ضمك مساء اليوم السبت، صدارة ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على مضيفه الاتفاق بهدف مقابل لا شيء على ستاد مدينة الأمير محمد بن فهد بالدمام.

 

وجاء فوز ضمك ليعيده لسكة الانتصارات التي توقفت في الجولة الماضية بعد تعادله مع وصيفه الاتحاد.

 

وسجل هدف ضمك في المباراة اللاعب عبدالله العمار في الدقيقة 68 من عمر المباراة، وسط محاولات من الاتفاق للعودة دون جدوى.

وحاول الاتفاق مواصلة صحوته والابتعاد عن مناطق الخطر، بعد انتصاره الجولة الماضية على مضيفه النصر، لكن ضمك حرمه من ذلك.

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