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استشاري: زواج الأقارب أحد أسباب الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي (فيديو)

استشاري: زواج الأقارب أحد أسباب الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي (فيديو)
فقر الدم المنجلي
http://almnatiq.net/?p=1057328
محررو المناطق:

نصح استشاري أمراض الدم ورئيس مركز أمراض الدم الوراثية الدكتور عبدالله آل زايد، بالخضوع لفحوصات ما قبل الزواج؛ لتجنب إصابة الأطفال بمرض فقر الدم المنجلي.

 

وقال آل زايد في مداخلة مع قناة “الإخبارية”، إن زواج الأقارب أحد أسباب الأصابة بمرض فقر الدم المنجلي.

 

وكان قد دشن آل زايد مؤخرًا أحد العلاجات الجديدة لمرض فقر الدم المنجلي، والذي يساهم في تخفيف آلام المرضى بنسبة 50%.

 

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