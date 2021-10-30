احدث الأخبار

“بيت العرب ودرعهم”.. مصطفى الآغا ردًا على “قرداحي”: المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي
أبرز المواد
 باحث بعلم المسرطنات: احتواء نوع من الموز على دود قاتل شائعة
أبرز المواد
 في مباراة مُثيرة.. النصر يفقد نقطتين أمام الفيحاء
أبرز المواد
 متضامنون مع المملكة يعتصمون أمام مقر السفارة في بيروت (فيديو)
محليات
 أدان انفجار عدن.. التعاون الخليجي يدعو اليمنيين إلى توحيد الصف
أبرز المواد
 مليشيا الحوثي تحول الحديدة إلى مركز لتجارة المخدرات.. ومصادر تكشف التفاصيل
أبرز المواد
 “شيل كيستك ونظف ديرتك”.. أمانة الشرقية: مشاركة 500 متطوع في أعمال التوعية والتنظيف
المنطقة الشرقية
 رئيس جمعية الصناعيين اللبناني: صادراتنا إلى المملكة سنويًا تبلغ نحو 400 مليون دولار
أبرز المواد
 ولي العهد يشكر قادة الإمارات على دعمهم لاستضافة المملكة إكسبو 2030
أبرز المواد
 بهدف النجعي.. النصر يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء
الرياضة
 استشاري: زواج الأقارب أحد أسباب الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي (فيديو)
صحة
 وزير الخارجية: الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله
أبرز المواد
“بيت العرب ودرعهم”.. مصطفى الآغا ردًا على “قرداحي”: المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي

“بيت العرب ودرعهم”.. مصطفى الآغا ردًا على “قرداحي”: المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي

أبرز المواد
باحث بعلم المسرطنات: احتواء نوع من الموز على دود قاتل شائعة

باحث بعلم المسرطنات: احتواء نوع من الموز على دود قاتل شائعة

أبرز المواد
في مباراة مُثيرة.. النصر يفقد نقطتين أمام الفيحاء

في مباراة مُثيرة.. النصر يفقد نقطتين أمام الفيحاء

أبرز المواد
متضامنون مع المملكة يعتصمون أمام مقر السفارة في بيروت (فيديو)

متضامنون مع المملكة يعتصمون أمام مقر السفارة في بيروت (فيديو)

محليات

رئيس جمعية الصناعيين اللبناني: صادراتنا إلى المملكة سنويًا تبلغ نحو 400 مليون دولار

رئيس جمعية الصناعيين اللبناني: صادراتنا إلى المملكة سنويًا تبلغ نحو 400 مليون دولار
صادرات لبنان إلى المملكة
http://almnatiq.net/?p=1057335
المناطق ـ وكالات:

كشف رئيس جمعية الصناعيين في لبنان فادي الجميل، اليوم السبت، عن حجم الصادرات الصناعية السنوية من لبنان إلى المملكة والتي تقدر بنحو  300 إلى 400 مليون دولار.

 

وقال الجميل، إن الصادرات إلى الخليج تشكل بين 40 و50% من مجموع الصادرات اللبنانية، مشيرًا إلى هناك بضائع لبنانية متوقفة في المرافئ الخليجية.

 

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

 

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

 

وعلق رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على الإجراءات التي اتخذتها المملكة الجمعة، ردًا على تجاوزات جورج قرداحي.

 

وقال ميقاتي، إنه يجري اتصالات للمساعدة في تهدئة الأزمة مع المملكة، مشيرًا إلى أن حكومته مستمرة في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني وتداعياتها.

روابط ذات صلة

متضامنون مع المملكة يعتصمون أمام مقر السفارة في بيروت (فيديو)

متضامنون مع المملكة يعتصمون أمام مقر السفارة في بيروت (فيديو)
وزير الخارجية: الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله

وزير الخارجية: الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله
استنكرت تصريحات “قرداحي”.. قطر تدعو حكومة لبنان لاتخاذ إجراءات تنهي الأزمة

استنكرت تصريحات “قرداحي”.. قطر تدعو حكومة لبنان لاتخاذ إجراءات تنهي الأزمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*