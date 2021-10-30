رئيس جمعية الصناعيين اللبناني: صادراتنا إلى المملكة سنويًا تبلغ نحو 400 مليون دولار

المناطق ـ وكالات:

كشف رئيس جمعية الصناعيين في لبنان فادي الجميل، اليوم السبت، عن حجم الصادرات الصناعية السنوية من لبنان إلى المملكة والتي تقدر بنحو 300 إلى 400 مليون دولار.

وقال الجميل، إن الصادرات إلى الخليج تشكل بين 40 و50% من مجموع الصادرات اللبنانية، مشيرًا إلى هناك بضائع لبنانية متوقفة في المرافئ الخليجية.

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

وعلق رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على الإجراءات التي اتخذتها المملكة الجمعة، ردًا على تجاوزات جورج قرداحي.

وقال ميقاتي، إنه يجري اتصالات للمساعدة في تهدئة الأزمة مع المملكة، مشيرًا إلى أن حكومته مستمرة في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني وتداعياتها.