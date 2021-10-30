مليشيا الحوثي تحول الحديدة إلى مركز لتجارة المخدرات.. ومصادر تكشف التفاصيل

محررو المناطق:

كشفت مصادر، عن تحويل مليشيا الحوثي الإرهابية مدينة الحديدة وموانئها إلى مركز رئيسي لتوريد وتهريب المخدرات.

وقالت المصادر وفقاً لـ”عكاظ”، إن تفريغ المخدرات في ميناء الحديدة من قبل زوارق التهريب أصبح أمرًا مسموحًا، ويحظى باهتمام وتوجيه من زعيم المليشيا الإرهابي عبدالملك الحوثي.

ودللت المصادر على هذا الأمر، بنجاح مركز جمارك منطقة جبل رأس الواقع جنوب محافظة الحديدة في ضبط عدة شحنات منها 300 كيلو جرام قادمة من محافظة الحديدة، لكن قيادات المليشيا أصدرت توجيهات بالإفراج عنها.

وأشارت إلى أن شحنات المخدرات يجرى إخراجها من ميناء الحديدة تحت حراسة حوثية، مع نقلها إلى صنعاء وصعدة وعدد من المحافظات.