مستشفى الملك عبدالله ببيشة ينظم فعاليات توعوية بسرطان الثدي

المناطق - واس:

نظمت صحة بيشة ممثلةً بمستشفى الملك عبدالله معرضاً توعوياً وفعاليات عن سرطان الثدي التوعوية لشهر اكتوبر ٢٠٢١م، وذلك في أحد المجمعات التجارية بالمحافظة.

وشملت الفعاليات إقامة معرض تثقيفي توعوي يضم عدداً من أقسام وإدارات مستشفى الملك عبدالله كقسم التوعية الصحية وقسم الجراحة، بإلاضافة إلى الأقسام المساعدة بالمستشفى كالأشعة والصيدلية، ومشاركة قسم العيادات بالمستشفى بركن خاص بأخذ لقاح الانفلونزا الموسمية.

وتهدف الحملة إلى التعريف بسرطان الثدي وأنواعه، والتعرف على طريقة الفحص الذاتي، والوقاية من المرض، وكذلك التوعية بأهمية إجراء الفحص اللازم والتوعية بأعراض وعلامات سرطان الثدي والعوامل التي تؤدي إلى زيادة احتمالات الإصابة وطرق المتابعة مع الطبيب المعالج بعد نهاية العلاج و أهمية فحص الماموجرام وتصحيح المفاهيم الخاطئة حول هذا المرض.