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“دارنا بلا مخدرات”.. افتتاح المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات بالحرس الملكي في الغربية

“دارنا بلا مخدرات”.. افتتاح المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات بالحرس الملكي في الغربية

منطقة مكة المكرمة
مستشفى الملك عبدالله ببيشة ينظم فعاليات توعوية بسرطان الثدي

مستشفى الملك عبدالله ببيشة ينظم فعاليات توعوية بسرطان الثدي

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“التعاون الخليجي” يدين التفجير الإرهابي بمحيط مطار عدن الدولي   

“التعاون الخليجي” يدين التفجير الإرهابي بمحيط مطار عدن الدولي   

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رئيس الغرف المشتركة: إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي البطحاء (فيديو)  

رئيس الغرف المشتركة: إزالة المباني الآيلة للسقوط في حي البطحاء (فيديو)  

منطقة الرياض

“دارنا بلا مخدرات”.. افتتاح المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات بالحرس الملكي في الغربية

“دارنا بلا مخدرات”.. افتتاح المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات بالحرس الملكي في الغربية
http://almnatiq.net/?p=1057350
المناطق - مكة المكرمة:

افتتح معالي نائب رئيس الحرس الملكي الفريق أحمد بن صالح الحمدان، المعرض التوعوي لمكافحة المخدرات بمقر مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية، برعاية معالي رئيس الحرس الملكي الفريق الأول الركن سهيل بن صقر المطيري.

وكان في استقباله قائد مجموعة الحرس الملكي بالمنطقة الغربية اللواء الركن سليمان بن فهد الهذيلي.

وأوضح رئيس اللجنة المنظمة للمعرض اللواء الركن أحمد بن محمد الغفيلي، أن المعرض التوعوي سيكون عونًا لهم في أداء رسالتهم بالتوعية بأضرار المخدرات، بمشاركة جميع القطاعات الأمنية والحكومية والخاصة تحت سقف واحد، وهدف واحد وهو (دارنا بلا مخدرات)

ويستمر المعرض لمدة أسبوع مجدول على 5 محاضرات يوميًا يتحدث من خلالها مختصون عن أنواع المخدرات وأخطارها وعن الطرق الحديثه في الكشف عنها والوفيات الناجمة عن تعاطيها، فيما حظي المعرض بإقبال كبير من مختلف منسوبي رئاسة الحرس الملكي والقطاعات الحكومية والخاصة والجامعات والمدارس بنين وبنات.

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