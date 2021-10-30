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وزير الخارجية: الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله

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وزير الخارجية: الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله

وزير الخارجية: الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله
http://almnatiq.net/?p=1057356
محررو المناطق:

قال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، إن الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله.

 

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان خلال تصريحاته لوكالة أنباء “رويترز”، أن المملكة لا رأي لها فيما إذا كانت حكومة لبنان تبقى أم ترحل، لافتًا إلى أن المحادثات مع إيران ودية لكنها لم تحرز تقدمًا حتى الآن.

 

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

 

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

 

وعلق رئيس الوزراء اللبناني، نجيب ميقاتي، على الإجراءات التي اتخذتها المملكة الجمعة، ردًا على تجاوزات جورج قرداحي.

 

وقال ميقاتي، إنه يجري اتصالات للمساعدة في تهدئة الأزمة مع المملكة، مشيرًا إلى أن حكومته مستمرة في إجراء الاتصالات لمعالجة الأزمة التي سببتها تصريحات وزير الإعلام اللبناني وتداعياتها.

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