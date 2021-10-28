“شيل كيستك ونظف ديرتك”.. أمانة الشرقية: مشاركة 500 متطوع في أعمال التوعية والتنظيف

المناطق - المنطقة الشرقية:

أعلنت أمانة منطقة الشرقية عن مشاركة أكثر من 500 متطوع من مختلف الجنسيات في أعمال التوعية والتنظيف للشهر العاشر لحملة الشرقية نظيفة .

وتأتي هذه الحملة تحت شعار “شيل كيستك ونظف ديرتك” التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، وذلك ضمن جولات ميدانية في الأماكن العامة من حدائق وأسواق للتوعية بأهمية المحافظة على نظافة المنطقة.