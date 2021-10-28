احدث الأخبار

“بيت العرب ودرعهم”.. مصطفى الآغا ردًا على “قرداحي”: المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي
أبرز المواد
 باحث بعلم المسرطنات: احتواء نوع من الموز على دود قاتل شائعة
أبرز المواد
 في مباراة مُثيرة.. النصر يفقد نقطتين أمام الفيحاء
أبرز المواد
 متضامنون مع المملكة يعتصمون أمام مقر السفارة في بيروت (فيديو)
محليات
 أدان انفجار عدن.. التعاون الخليجي يدعو اليمنيين إلى توحيد الصف
أبرز المواد
 مليشيا الحوثي تحول الحديدة إلى مركز لتجارة المخدرات.. ومصادر تكشف التفاصيل
أبرز المواد
 “شيل كيستك ونظف ديرتك”.. أمانة الشرقية: مشاركة 500 متطوع في أعمال التوعية والتنظيف
المنطقة الشرقية
 رئيس جمعية الصناعيين اللبناني: صادراتنا إلى المملكة سنويًا تبلغ نحو 400 مليون دولار
أبرز المواد
 ولي العهد يشكر قادة الإمارات على دعمهم لاستضافة المملكة إكسبو 2030
أبرز المواد
 بهدف النجعي.. النصر يُنهي الشوط الأول متقدمًا على الفيحاء
الرياضة
 استشاري: زواج الأقارب أحد أسباب الإصابة بمرض فقر الدم المنجلي (فيديو)
صحة
 وزير الخارجية: الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله
أبرز المواد
“بيت العرب ودرعهم”.. مصطفى الآغا ردًا على “قرداحي”: المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي

“بيت العرب ودرعهم”.. مصطفى الآغا ردًا على “قرداحي”: المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي

أبرز المواد
باحث بعلم المسرطنات: احتواء نوع من الموز على دود قاتل شائعة

باحث بعلم المسرطنات: احتواء نوع من الموز على دود قاتل شائعة

أبرز المواد
في مباراة مُثيرة.. النصر يفقد نقطتين أمام الفيحاء

في مباراة مُثيرة.. النصر يفقد نقطتين أمام الفيحاء

أبرز المواد
متضامنون مع المملكة يعتصمون أمام مقر السفارة في بيروت (فيديو)

متضامنون مع المملكة يعتصمون أمام مقر السفارة في بيروت (فيديو)

محليات

“شيل كيستك ونظف ديرتك”.. أمانة الشرقية: مشاركة 500 متطوع في أعمال التوعية والتنظيف

“شيل كيستك ونظف ديرتك”.. أمانة الشرقية: مشاركة 500 متطوع في أعمال التوعية والتنظيف
http://almnatiq.net/?p=1057367
المناطق - المنطقة الشرقية:

أعلنت أمانة  منطقة الشرقية عن مشاركة أكثر من 500 متطوع من مختلف الجنسيات في أعمال التوعية والتنظيف للشهر العاشر لحملة  الشرقية نظيفة .

وتأتي هذه الحملة تحت شعار “شيل كيستك ونظف ديرتك”  التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، وذلك ضمن جولات ميدانية في الأماكن العامة من حدائق وأسواق للتوعية بأهمية  المحافظة على نظافة المنطقة.

روابط ذات صلة

أمانة الشرقية تنجح بتأهيل المستثمرين للمشروع الأول للشاطئ المعياري

أمانة الشرقية تنجح بتأهيل المستثمرين للمشروع الأول للشاطئ المعياري
“الشرقية” تنفذ أكثر من 2700 جولة رقابية.. وتحرر 141 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية

“الشرقية” تنفذ أكثر من 2700 جولة رقابية.. وتحرر 141 مخالفة بالأسواق والمراكز التجارية
بطاقة 720م3 في الساعة.. أمانة الشرقية تستخدم معدات حديثة للتعامل مع مياه الأمطار 

بطاقة 720م3 في الساعة.. أمانة الشرقية تستخدم معدات حديثة للتعامل مع مياه الأمطار 

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*