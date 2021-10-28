“شيل كيستك ونظف ديرتك”.. أمانة الشرقية: مشاركة 500 متطوع في أعمال التوعية والتنظيف

أعلنت أمانة منطقة الشرقية عن مشاركة أكثر من 500 متطوع من مختلف الجنسيات في أعمال التوعية والتنظيف للشهر العاشر لحملة الشرقية نظيفة .
وتأتي هذه الحملة تحت شعار “شيل كيستك ونظف ديرتك” التي أطلقتها أمانة المنطقة الشرقية، وذلك ضمن جولات ميدانية في الأماكن العامة من حدائق وأسواق للتوعية بأهمية المحافظة على نظافة المنطقة.
أكثر من 500 متطوع من مختلف الجنسيات يشاركون في أعمال التوعية والتنظيف للشهر العاشر لحملة #الشرقية_نظيفة تحت شعار #شيل_كيستك_و_نظف_ديرتك التي أطلقتها #أمانة_المنطقة_الشرقية ،وذلك ضمن جولات ميدانية في الأماكن العامة من حدائق وأسواق للتوعية بأهمية المحافظة على نظافة المنطقة. pic.twitter.com/xKelMTILL5
— أمانة المنطقة الشرقية (@EasternEamana) October 30, 2021
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