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ولي العهد يشكر قادة الإمارات على دعمهم لاستضافة المملكة إكسبو 2030

ولي العهد يشكر قادة الإمارات على دعمهم لاستضافة المملكة إكسبو 2030
http://almnatiq.net/?p=1057372
المناطق - واس:

أجرى سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان اتصالًا هاتفيًا بسمو الشيخ محمد بن راشد نائب رئيس دولة الإمارات، حاكم دبي.

وعبر سمو ولي العهد عن شكره وتقديره لسمو الشيخ  محمد بن راشد على دعم الإمارات لطلب المملكة استضافة إكسبو 2030 وما أبداه سموه في هذا الشأن مما يؤكد متانة الشراكة والتعاون بين البلدين.

كما عبر سمو ولي العهد خلال اتصال هاتفي آخر عن الشكر والتقدير لسمو الشيخ محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي على دعم الإمارات لطلب المملكة استضافة إكسبو 2030، مقدما التهنئة لسموه على ما يشهده إكسبو 2020 دبي من نجاح.

وكان قدر أعلن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي، دعم طلب المملكة العربية السعودية استضافة إكسبو 2030.

وكتب على حسابه في تويتر الجمعة: “تقدمت المملكة اليوم بطلب استضافة إكسبو 2030. نعلن من اليوم دعم طلب المملكة، ونعلن أيضاً أن المعارف والخبرات التي اكتسبناها خلال 7 سنوات من الإعداد لإكسبو 2020 ستكون متاحة للأشقاء”.

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