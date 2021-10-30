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متضامنون مع المملكة يعتصمون أمام مقر السفارة في بيروت (فيديو)

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متضامنون مع المملكة يعتصمون أمام مقر السفارة في بيروت (فيديو)

متضامنون مع المملكة يعتصمون أمام مقر السفارة في بيروت (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1057389
محررو المناطق:

اعتصم عدد من المحبين للمملكة أمام مبنى السفارة في بيروت تضامنًا مع الرياض.

وحمل الموجودون أمام السفارة أعلام المملكة، معبرين عن حبهم وتقديرهم لبللاد الحرمين وأن هذا العلم يمثلهم.

وحمل آخرون صور لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وكانت قد أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي أدلى بها، حالة من الجدال الواسع في الأوساط الخليجية.

وقال وزير الإعلام اللبناني، تصريحات مسيئة بحق المملكة، ومؤيدة للميليشيا الحوثية الإرهابية، وبعدها اشتعل فتيل الأزمة الدبلوماسية بين الخليج ولبنان، حيث اتخذت العديد من الدول الخليجية إجراءات، لما اعتبرته إساءة وتحيز، من قرداحي.

 

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