باحث بعلم المسرطنات: احتواء نوع من الموز على دود قاتل شائعة

محررو المناطق:

نفى الباحث في علم المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، ما يجرى تداوله بشأن احتواء نوع من الموز على دود يُسبب الوفاة.

وقال الخضيري، إن هناك رسالة متداولة على “واتساب” للتحذير من نوع من الموز بزعم وجود دود فيه، مشيرًا إلى أن هذا الأمر غير صحيح وإشاعات كاذبة.

تدور رسالة واتس للتحذير من موز محدد وان فيه دودة ،.. الخ. وهذا غير صحيح واشاعات كاذبة. — أ.د.فهد الخضيري (@DrAlkhodairy) October 30, 2021

وتداول نشطاء على مواقع التواصل، مقطع فيديو لموز صومالي قيل إنه يحتوي على دود ويسبب الوفاة خلال ساعات فقط.