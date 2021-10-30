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في مباراة مُثيرة.. النصر يفقد نقطتين أمام الفيحاء

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في مباراة مُثيرة.. النصر يفقد نقطتين أمام الفيحاء

في مباراة مُثيرة.. النصر يفقد نقطتين أمام الفيحاء
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محررو المناطق:

وقع فريق النصر في فخ التعادل أمام الفيحاء في المباراة التي جمعتهما على ملعب المجمعة، في ختام الجولة العاشرة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان المحترفين.

 

ونجح اللاعب سامي النجعي في إحراز هدف التقدم للنصر في الدقيق 17 من عمر المباراة، قبل أن يتمكن مالك العبدالمنعم في تسجيل هدف التعادل للفيحاء بالدقيقة 86 .

 

وارتفعت نقاط النصر إلى النقطة 15 بالمركز الخامس، فيما تقدم الفيحاء للمركز السابع بـ13 نقطة.

 

وحاول النصر إدراك هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة، لكن دفاع الفيحاء تصدى لكل محاولات لاعبي النصر الهجومية.

 

وتواجه الفريقان من قبل، 9 مرات فاز النصر في 6 منها مقابل تعادلين وانتصار للفيحاء.

 

وتضمن تشكيل النصر لتلك المباراة “وليد عبدالله، وعلي لاجامي، وفونيس موري، وسلطان الغنام، والصليهم، وعبدالله الخيبري، وسامي النجعي، وعبدالفتاح عسيري، وأندرسون تاليسكا، وفنسنت أبوبكر”.

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