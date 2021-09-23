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“بيت العرب ودرعهم”.. مصطفى الآغا ردًا على “قرداحي”: المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي

“بيت العرب ودرعهم”.. مصطفى الآغا ردًا على “قرداحي”: المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي

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“بيت العرب ودرعهم”.. مصطفى الآغا ردًا على “قرداحي”: المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي

“بيت العرب ودرعهم”.. مصطفى الآغا ردًا على “قرداحي”: المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي
مصطفى الأغا
http://almnatiq.net/?p=1057402
محررو المناطق

أشاد الإعلامي مصطفى الآغا بجهود المملكة العربية السعودية، ومواقفها الوطنية تجاه جميع أشقائها مؤكدًا أنها بيت العرب.

وقال الآغا عبر حسابه على “تويتر”: حوالي ثلاثين سنة من العمل في محطة بملكية سعودية ولكن بعيون عربية لم تفرق بين أية جنسية، رؤية تعكس توجهات قادة هذا البلد على مر السنين.

وأضاف الآغا: “رؤية تقوم على دعم ومساندة كل ماهو عربي سياسياً واقتصادياً ومعنوياً ومادياً المملكة بيت العرب ودرعهم ولها منا كل الشكر والامتنان والتقدير.

وكانت قد أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي أدلى بها، حالة من الجدال الواسع في الأوساط الخليجية.

وقال وزير الإعلام اللبناني، تصريحات مسيئة بحق المملكة، ومؤيدة للميليشيا الحوثية الإرهابية، وبعدها اشتعل فتيل الأزمة الدبلوماسية بين الخليج ولبنان، حيث اتخذت العديد من الدول الخليجية إجراءات، لما اعتبرته إساءة وتحيز، من قرداحي.

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