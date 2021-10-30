مستجدات اللقاح وتحديثات أمنية.. 3 وزارات تعقد الأحد مؤتمرًا حول تطورات كورونا

محررو المناطق:

تعقد وزارة الصحة غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة.

ويعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، آخر التحديثات الأمنية، كما يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات بالقطاع البلدي.

المتحدثون وأهم مواضيع المؤتمر الصحفي لمستجدات فيروس كورونا (كوفيد-19) ليوم غدٍ الأحد الموافق 31 أكتوبر 2021 عند الساعة 3:35 عصراً. pic.twitter.com/3XFVvmbbvU — وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) October 30, 2021

وكانت وزارة الصحة، قد أعلنت اليوم السبت، تسجيل 41 إصابة جديدة بفيروس كورونا، و3 حالات وفاة، خلال الساعات الأربع وعشرين الماضية في جميع أنحاء المملكة.