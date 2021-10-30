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سلطنة عمان تعرب عن أسفها لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان

سلطنة عمان تعرب عن أسفها لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان
http://almnatiq.net/?p=1057413
المناطق ـ وكالات:

أعربت سلطنة عمان، اليوم السبت، عن أسفها لتأزم العلاقات بين عدد من الدول العربية ولبنان.

 

وكان وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد أن الأزمة مع لبنان تعود أصولها لهيمنة حزب الله.

 

وأضاف الأمير فيصل بن فرحان خلال تصريحاته لوكالة أنباء “رويترز”، أن المملكة لا رأي لها فيما إذا كانت حكومة لبنان تبقى أم ترحل، لافتًا إلى أن المحادثات مع إيران ودية لكنها لم تحرز تقدمًا حتى الآن.

 

وكانت حكومة المملكة، قد أعلنت استدعاء سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الجمهورية اللبنانية للتشاور، ومغادرة سفير لبنان لدى المملكة خلال الـ 48 ساعة القادمة.

 

وقررت الحكومة وقف كافة الواردات اللبنانية إلى المملكة، إلى جانب اتخاذ عدد من الإجراءات الأخرى لتحقيق تلك الأهداف، في ظل أهمية اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة لحماية أمن المملكة وشعبها.

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