هل العطور تسبّب “الشمم”؟.. استشاري يجيب ويوضح سببين

محررو المناطق:

علق الدكتور خالد النمر استشاري أمراض القلب وقسرة الشرايين على مقطع فيديو لمجلس الصحي الخليجي يتحدث عن مدى تأثير العطر على المريض من عدمه.

وأيد النمر عبر حسابه على موقع “تويتر” ما جاء في مقطع الفيديو الذي نشره مجلس الصحي الخليجي في أن العطر لا يسبب الشمم .

وقال النمر: “نعم.. العطر لا يسبب الشّمَم ولكن الأهم من ذلك الا تتعطر اذا زُرتَ مريضاً لسببين:

الأول: إحتراماً لمشاعر المريض وإبتعاداً عن كسر خاطره.

ثانياً: هناك الكثير ممن يعتقدون أن العطر يسبّب الشّمَم وقد يكون المريض منهم!! فلا تتعطر إحتراماً لعاداتهم وان كنت تختلف معها.