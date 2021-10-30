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أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل تحدي كاوست “تشكيل مستقبل الإعلام” ويكرم الفائزين

أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل تحدي كاوست “تشكيل مستقبل الإعلام” ويكرم الفائزين
http://almnatiq.net/?p=1057419
المناطق ـ الرياض:

رعى أمير منطقة الرياض بالنيابة الأمير محمد بن عبد الرحمن بن عبد العزيز، مساء اليوم السبت، الحفل الخاص الذي أقيم بمناسبة تحدي كاوست “تشكيل مستقبل الإعلام”.

ويجرى تنفيذ الحفل من قبل جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بالاشتراك مع منتدى أسبار الدولي، وذلك في فندق فور سيزونز بالرياض.

وشدد توني تشان رئيس جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، على أن دعم فرص الابتكار يعد أحد مستهدفات الرؤية 2030، مؤكدًا أن تحدي كاوست يمثل فرصة مميزة لدعم الإعلام في المملكة.

وأعرب فهد العرابي الحارثي رئيس مجلس إدارة منتدى أسبار الدولي، عن أمله بأن تساعد الأفكار التي سيتم تداولها بالمنتدى في تحسين جودة الحياة ‏ونشر الثقافة وتأصيل المواطَنة وترويج القيم وتنويع الخدمات وتعزيز الاستثمار وتطوير ‏البُنى التحتية الرقمية. ‏

واعتبرت نجاح عشري النائب والمشارك الأعلى لرئيس جامعة كاوست للتقدم الوطني الاستراتيجي، أن تطوير قطاع إعلامي نشط يمثل حاجة ملحة في المملكة والعالم، مؤكدة التزام كاوست بوصفها قائدة لفكر الابتكار من خلال هذا التحدي بإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات الملحة التي تواجه منظومة الإعلام.

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