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بالتعاون مع المملكة.. البحرين تحبط واقعتي تهريب 39,070 حبة كبتاجون

بالتعاون مع المملكة.. البحرين تحبط واقعتي تهريب 39,070 حبة كبتاجون
http://almnatiq.net/?p=1057428
محررو المناطق:

أعلنت شرطة إدارة مكافحة المخدرات بمملكة البحرين عن ضبط تهريب طردين يحتويان على 39,070 حبة من مادة الكبتاجون المخدرة، بالتعاون والتنسيق مع شئون الجمارك والمديرية العامة لمكافحة المخدرات بالمملكة العربية السعودية.

وأوضحت الإدارة أنه إثر تلقي معلومات بهذا الشأن وبعد إبلاغ النيابة العامة بالواقعة، فقد تم ضبط الطردين الواردين بمطار البحرين الدولي وتم السماح لإرسالهما إلى المملكة العربية السعودية في إطار عملية التسليم المراقب، حيث تم القبض على الشخصين المعنيين باستلام الطردين في الرياض.

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