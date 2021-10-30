أمانة العاصمة المقدسة تدعو أصحاب المنشآت إلى مراجعة “توكلنا” لمرتادي المكان

المناطق - مكة المكرمة:

دعت أمانة العاصمة المقدسة، أصحاب المنشآت إلى الحرص على التأكد من الحالة الصحية لمرتادي المكان.

وشددت على ضرورة تأكد صاحب المنشأة من الحالة الصحية لمرتادي المكان عبر تطبيق “توكلنا”، حفاظًا على سلامة الجميع.

وتعقد وزارة الصحة غدًا الأحد، مؤتمرًا صحفيًا حول مستجدات فيروس كورونا على المستوى المحلي والعالمي.

ويستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، الأوضاع العالمية للفيروس، والمؤشرات الوبائية، ومستجدات اللقاحات، وأبرز الاستفسارات الشائعة.

ويعرض المتحدث الأمني لوزارة الداخلية، العقيد طلال الشلهوب، آخر التحديثات الأمنية، كما يستعرض المتحدث الرسمي لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان سيف السويلم، استمرار الجولات الرقابية ورصد المخالفات بالقطاع البلدي.