وزير الخارجية: ملتزمون بمبادراتنا حول اليمن لوقف إطلاق النار الشامل  (فيديو)

محررو المناطق:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية أن المملكة ملتزمة بمبادرتها حول اليمن لوقف إطلاق النار الشامل ومن ثم إجراء الحوار السياسي.

وأضاف وزير الخارجية خلال لقاءه مع قناة “العربية” أن الحوثيون ما زالوا يقدمون مصحالهم الضيقة ، ومصالح أطراف دولية على حساب اليمن، مشيرًا إلى أنهم مازالوا مصريين على الخيار العسكري، ومهاجمة المملكة.

وتابع وزير الخارجية أن المدنيين معرضون للخطر في مأرب، حيث يطلق عليهم الصوايخ بشكل مستمر وهذا كله يؤكد أن ميليشيات الحوثي لا يعيرون أي اعتبار لمصلحة اليمن أو القانون الدولي.