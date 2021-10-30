احدث الأخبار

رسميًا.. استبعاد النصر والاتحاد من بطولة آسيا 2022
أبرز المواد
 وزير الخارجية: ملتزمون بمبادراتنا حول اليمن لوقف إطلاق النار الشامل  (فيديو)
محليات
 أمانة العاصمة المقدسة تدعو أصحاب المنشآت إلى مراجعة “توكلنا” لمرتادي المكان
منطقة مكة المكرمة
 هل العطور تسبّب “الشمم”؟.. استشاري يجيب ويوضح سببين
محليات
 إطلاق مبادرة إحسان بمستشفى الملك عبدالله في بيشة
منطقة عسير
 بالتعاون مع المملكة.. البحرين تحبط واقعتي تهريب 39,070 حبة كبتاجون
أبرز المواد
 أمير الرياض بالنيابة يرعى حفل تحدي كاوست “تشكيل مستقبل الإعلام” ويكرم الفائزين
منطقة الرياض
 سلطنة عمان تعرب عن أسفها لتأزم العلاقات بين دول عربية ولبنان
أبرز المواد
 مستجدات اللقاح وتحديثات أمنية.. 3 وزارات تعقد الأحد مؤتمرًا حول تطورات كورونا
محليات
 “بيت العرب ودرعهم”.. مصطفى الآغا ردًا على “قرداحي”: المملكة قدمت الدعم الإقتصادي والسياسي لكل ما هو عربي
أبرز المواد
 باحث بعلم المسرطنات: احتواء نوع من الموز على دود قاتل شائعة
أبرز المواد
 في مباراة مُثيرة.. النصر يفقد نقطتين أمام الفيحاء
أبرز المواد
رسميًا.. استبعاد النصر والاتحاد من بطولة آسيا 2022

رسميًا.. استبعاد النصر والاتحاد من بطولة آسيا 2022

أبرز المواد
وزير الخارجية: ملتزمون بمبادراتنا حول اليمن لوقف إطلاق النار الشامل  (فيديو)

وزير الخارجية: ملتزمون بمبادراتنا حول اليمن لوقف إطلاق النار الشامل  (فيديو)

محليات
أمانة العاصمة المقدسة تدعو أصحاب المنشآت إلى مراجعة “توكلنا” لمرتادي المكان

أمانة العاصمة المقدسة تدعو أصحاب المنشآت إلى مراجعة “توكلنا” لمرتادي المكان

منطقة مكة المكرمة
هل العطور تسبّب “الشمم”؟.. استشاري يجيب ويوضح سببين

هل العطور تسبّب “الشمم”؟.. استشاري يجيب ويوضح سببين

محليات

رسميًا.. استبعاد النصر والاتحاد من بطولة آسيا 2022

رسميًا.. استبعاد النصر والاتحاد من بطولة آسيا 2022
http://almnatiq.net/?p=1057450
المناطق - الرياض:

أعلنت لجنة تراخيص الأندية برابطة الدوري، رفض اسئئناف الاتحاد والنصر للحصول على الرخصة الآسيوية للمشاركة في دوري الأبطال الموسم المقبل.

 

وعقدت اجتماع لجنة استئناف تراخيص الأندية برابطة الدوري مساء اليوم السبت، وذلك للنظر في ما يلي:

 

ـ الاستئناف المقدم من نادي الاتحاد بتاريخ 23/10/2021م على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة الصادر بتاريخ 20/10/2021م (وهو القرار الذي تم الابلاغ به في تاريخ 21/10/2021م) والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي (2021/2022م).

 

ـ الاستئناف المقدم من نادي النصر بتاريخ 23/10/2021م على قرار لجنة تراخيص الأندية بالرابطة بتاريخ 20/10/2021م (وهو القرار الذي تم الإبلاغ به في تاريخ 21/10/2021م) والقاضي بعدم منح النادي الرخصة المحلية والآسيوية للموسم الرياضي (2021/2022م).

 

وجاء في نص البيان:

بعد دراسة اللجنة لأسباب الاستئناف الخاصة بكل ملف وبعد الاطلاع على تقريري إدارة تراخيص الأندية المتضمن شرحا تفصيليا لأسباب الرفض المستندة على عدم استيفاء المعايير الالزامية المنصوص عليها بلائحة تراخيص الأندية للموسم الرياضي (2021/2022م) -المصادق عليها من قبل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بتاريخ 26/4/2021م-، وبعد مراجعة وتدقيق المستندات المقدمة من كلا الناديين خلال المواعيد الزمنية المحددة، وبعد التداول وطبقا لأحكام لائحة تراخيص الأندية، قررت لجنة استئناف تراخيص الأندية بإجماع أعضائها ما يلي:

 

قبول استئناف نادي الاتحاد من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.

 

قبول استئناف نادي النصر من حيث الشكل ورفضه من حيث الموضوع مع تأييد قرار لجنة تراخيص الأندية القاضي بعدم منح الرخصة ومصادرة رسوم الاستئناف.

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*