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شهد 4 حوادث في يوم واحد.. المتهورون يُهددون حياة سالكي طريق وادي وج بالطائف

شهد 4 حوادث في يوم واحد.. المتهورون يُهددون حياة سالكي طريق وادي وج بالطائف

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شهد 4 حوادث في يوم واحد.. المتهورون يُهددون حياة سالكي طريق وادي وج بالطائف

شهد 4 حوادث في يوم واحد.. المتهورون يُهددون حياة سالكي طريق وادي وج بالطائف
http://almnatiq.net/?p=1057452
المناطق - مكة المكرمة:

يشهد طريق وادي وج، وتحديدًا من تقاطع التعليم نزولاً لقصر جبرًا بالطائف، حوداث مرورية متكررة بسبب المتهورين الذين يقودون مركباتهم بسرعة عالية الأمر الذي يثير الخوف والرعب لدى سكان المنطقة.

وبحسب رواية عدد من السكان فإن هذا الطريق يقع على امتداده بعض الإدارات الحكومية والمدارس، وحديقة الجال التي يقصدها الكثير من العائلات بأطفالهم، ما يضطرهم إلى قطع الطريق الخطِر وصولاً لها، بخلاف المطاعم والمراكز التجارية الكُبرى.

ووقوع أربعة حوادث مرورية، على هذا الطريق خلال أحد أيام الأسبوع الماضي، منها انقلاب وتصادم دراجتين “هوائية ونارية” ببعضها، وتعرض قائديها لكسور، بخلاف حوادث التصادم.

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