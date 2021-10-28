للأسبوع العاشر.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

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أعلنت وزارة التعليم عن جدول الحصص اليومية للأسبوع العاشر، من الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 أو منصة مدرستي.

وأوضحت أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع العاشر، سيكون في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع العاشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/1E5z0qsVNg — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 30, 2021

وأضافت أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع العاشر، سيكون في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع العاشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/Y3aVcXa62d — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 30, 2021

وتابعت أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع العاشر، سيكون في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع العاشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/p6L0966rwS — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 30, 2021

كما عرضت جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع العاشر، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع العاشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/BSPdMDMIZx — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 30, 2021

ونشرت أيضا جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع العاشر، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع العاشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/dpKfoxYlVl — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 30, 2021

وأكدت أن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع العاشر سيعرض في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع العاشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/SnBZcqqSOY — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 30, 2021

وأوضحت التعليم أن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع العاشر، سيكون في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع العاشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/ztDhyaNAdu — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 30, 2021

واستطردت أن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع العاشر، يعرض في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع العاشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/UT9xfY3uFB — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 30, 2021

وشمل الجدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع العاشر، حيث سيكون في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

جدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع العاشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:

https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/gWETkhNv4I — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 30, 2021

ونشرت التعليم جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع العاشر، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة .

جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع العاشر، عبر #قنوات_عين على تردد عربسات 12437، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب:https://t.co/dmmnCAymNP

أو #منصة_مدرستي. pic.twitter.com/wyFQbXvSme — وزارة التعليم – عام (@moe_gov_sa) October 30, 2021

واختتمت أن جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع العاشر، سيعرض في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.