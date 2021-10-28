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للأسبوع العاشر.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية

للأسبوع العاشر.. التعليم تعلن جدول الحصص اليومية لجميع المراحل الدراسية
http://almnatiq.net/?p=1057462
محررو المناطق:

أعلنت وزارة التعليم عن جدول الحصص اليومية للأسبوع العاشر، من الفصل الدراسي الأول لجميع المراحل الدراسية عبر قنوات عين على تردد عربسات 12437 أو منصة مدرستي.

وأوضحت أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث الابتدائي) من الأسبوع العاشر، سيكون في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب: http://youtube.com/dorosien

 

وأضافت أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الرابع والخامس والسادس الابتدائي) من الأسبوع العاشر، سيكون في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

 

وتابعت أن جدول دروس الحصص اليومية للصفوف (الأول والثاني والثالث المتوسط) من الأسبوع العاشر، سيكون في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

كما عرضت جدول دروس الحصص اليومية للسنة الأولى المشتركة للمرحلة الثانوية من الأسبوع العاشر، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت أيضا جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الأول) من الأسبوع العاشر، في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وأكدت أن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الثالث) من الأسبوع العاشر سيعرض في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وأوضحت التعليم أن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (المستوى الخامس) من الأسبوع العاشر، سيكون في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

واستطردت  أن جدول دروس الحصص اليومية للمرحلة الثانوية (عام اختياري – تحفيظ اختياري) من الأسبوع العاشر، يعرض في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

وشمل الجدول دروس الحصص اليومية للتعليم المستمر خلال الأسبوع العاشر، حيث سيكون في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

ونشرت التعليم جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع العاشر، في بث مباشر من الساعة 3:30 عصراً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة .

 

واختتمت أن جدول دروس الحصص اليومية للتربية الخاصة خلال الأسبوع العاشر، سيعرض في بث مباشر من الساعة 7 صباحاً، ويُعاد طوال اليوم، أو عبر رابط القناة على اليوتيوب.

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