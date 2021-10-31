وزير الخارجية اللبناني: جورج قرداحي يتشاور لاتخاذ قراره الأخير

محررو المناطق:

كشف وزير الخارجية اللبناني، عبد الله بو حبيب، أن وزير الإعلام جورج قرداحي يتشاور لاتخاذ قراره الأخير، موضحًا أنه لم يُطلب رسميا من الوزير قرداحي تقديم استقالته.

وأضاف في تصريحات صحفية أن رئيس الحكومة “ميقاتي”، أكد مرارا أن الحكومة لن تستقيل وسنواصل معالجة الأزمة، مشيرا إلى أن الحكومة تحاول حل الأزمة مع الحفاظ على مصلحة لبنان وصداقته مع دول الخليج”.

وشدد وزير خارجية لبنان، أن بلاده لن نقطع علاقاتها بالدول العربية الشقيقة التي سحبت سفراءها.

وكانت قد أثارت تصريحات وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، التي أدلى بها، حالة من الجدال الواسع في الأوساط الخليجية.

وقال وزير الإعلام اللبناني، تصريحات مسيئة بحق المملكة، ومؤيدة للميليشيا الحوثية الإرهابية، وبعدها اشتعل فتيل الأزمة الدبلوماسية بين الخليج ولبنان، حيث اتخذت العديد من الدول الخليجية إجراءات، لما اعتبرته إساءة وتحيز، من قرداحي.