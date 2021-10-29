دراسة طبية تحذر من تداعيات خطيرة لقلة النوم: تفقدك القدرة على المشي

محررو المناطق

كشفت دراسة علمية حديثة أن قلة النوم تعصف بالقدرة على المشي، مشيرة إلى أن الدماغ يتفاعل مع إشارات مرئية وسمعية في الطريق، ويضبط إيقاع المشي وفقا للحاجة.

وقال أستاذ علم الأعصاب في كلية الطب بجامعة ميريلاند الأميركية هيرمانو كريبس ، إن لنوم المثالي هو 8 ساعات في الليل، وفي حال عجز الإنسان عن ذلك، عليه تعويض تلك الساعات بأكبر قدر ممكن وبشكل منتظم.

وأشار إلى أن نتائج الدراسة تظهر المشي ليس عملية تلقائية، بل إنها يمكن أن تتأثر بالحرمان من النوم، حسب شبكة “سي إن إن” الأميركية.

وكان الاعتقاد العلمي السائد قبل هذه الدراسة هو أن المشي عملية تلقائية، بحيث يوجه الإنسان نفسه بالاتجاه الذي يريد السير فيه ويتولى الجسم تنفيذ ذلك بمساعدة تقنية محدودة إلا أن هذه الدراسة نسفت هذه المعتقد.