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أنثى دب قطبي تفترس وعلًا ضخمًا في البحر (فيديو)

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أنثى دب قطبي تفترس وعلًا ضخمًا في البحر (فيديو)

أنثى دب قطبي تفترس وعلًا ضخمًا في البحر (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1057485
المناطق - وكالات:

هاجمت أنثى دب قطبي وعل ضخم في “عالم لا ينتمي إليه” كلا الحيوانين الضخمين.

وأظهر مقطع فيديو صور لأول مرة بالقرب من محطة أبحاث في النرويج أنثى دب قطبي تطارد وعلا ضخما في البحر وليس على اليابسة، كما هو معتاد.

وسبحت أنثى الدب لمسافة كبيرة جدا خلف الوعل الكبير الذي حمل على رأسه قرون عملاقة، لكنها ، لم تنفعه أمام خصمه الذي بدى أكثر خبرة في السباحة بالمياه الباردة، ليقع فريسه بيد أنثى الدب.

وتعد هذه الحالة أول دليل علمي موثق على أن الدببة القطبية يمكنها أن تفترس الوعل البالغ الكبير بنجاح، بحسب موقع “fieldandstream”.

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