رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى السادسة مساءً

محررو المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة.

وبحسب المركز تشمل تأثير هذه الحالة تدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والعلا، والمهد واليتمة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، والرايس، وينبع النخل.

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.