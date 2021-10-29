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رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى السادسة مساءً

رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى السادسة مساءً
http://almnatiq.net/?p=1057499
محررو المناطق

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة.

 

وبحسب المركز تشمل تأثير هذه الحالة تدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والعلا، والمهد واليتمة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، والرايس، وينبع النخل.

 

وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.

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