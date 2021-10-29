رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى السادسة مساءً

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم الأحد، بمنطقة المدينة المنورة، تضمنت رياحا نشطة وأتربة مثارة.
وبحسب المركز تشمل تأثير هذه الحالة تدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة، ومحافظات الحناكية، والعلا، والمهد واليتمة، وبدر، وخيبر، ووادي الفرع، وينبع، والرايس، وينبع النخل.
وأشار المركز إلى أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الساعة السادسة مساء.
تنبيه – #منطقة_المدينة_المنورة – #الرايس #ينبع #ينبع_النخل
للتفاصيل https://t.co/iIGmlMiQVW #الإنذار_المبكر #طقس_السعودية#المركز_الوطني_للأرصاد pic.twitter.com/Gf5G1R3Onh
— المركز الوطني للأرصاد (NCM) (@PmeMediacen) October 30, 2021
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