دراسة حديثة تكشف أسباب ادعاء البعض سماع أصوات الموتى

المناطق - وكالات:

توصلت دراسة حديثة إلى تحديد الأسباب التي تزيد من احتمالية ادعاء بعض الأشخاص بأنهم يسمعون أصوات الموتى.

ووفقا للدراسة التي نشرها موقع “سينس أليرت” العلمي فإن الأسباب تشمل مستويات عالية من تركيز الطاقة والانتباه على شيء محدد، وتجارب سمعية “غير عادية” في مرحلة الطفولة، وقابلية عالية “للهلوسة السمعية”.

وأشارت الدراسة إلى أن هذه الأصوات تكون غالبا “سماع شيء لا وجود له”، ويخيل لهم بأنه واقعي.

ويقول الباحثون إن النتائج يمكن أن تساعد في فهم الهلوسة السمعية المزعجة، التي تصاحب بعض الأمراض العقلية، مثل الانفصام في الشخصية (شيزوفرينيا)، بشكل أفضل.