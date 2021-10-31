الحصيني: أمطار متفرقة على 7 مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة

كشف عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، عن الطقس المتوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد وحتى صباح الاثنين.
وتوقع الباحث في الطقس عبر حسابه على موقع “تويتر” أجواء معتدلة نسبياً نهارا ومن لطيفة الى تميل للبرودة فجراً على معظم المناطق .
وأشار إلى سقوط أمطار متفرقة متوقعة على أجزاء من الشمالية والجوف وتبوك وغرب العيص وأجزاء من الباحة وعسير وجازان.
اللهم أغثنا
الطقس المتوقع خلال "24" ساعة القادمة ان شاء الله من اليوم الأحد 3/25 لصباح الأثنين 1443/3/26هـ
اجواء معتدلة نسبياً نهارا ومن لطيفة الى تميل للبرودة فجراً على معظم المناطق
امطار متفرقة متوقعة على أجزاء من الشمالية والجوف وتبوك وغرب العيص
واجزاء من الباحة وعسير وجازان pic.twitter.com/tmURadXWFo
— عبدالعزيز بن محمد الحصيني (@A__alhussaini) October 31, 2021
التعليقات (٠) اضف تعليق