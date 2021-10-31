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الحصيني: أمطار متفرقة على 7 مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة

الحصيني: أمطار متفرقة على 7 مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة
http://almnatiq.net/?p=1057505
محررو المناطق

كشف  عضو لجنة تسميات المناخية، عبدالعزيز الحصيني، عن الطقس المتوقع خلال الـ 24 ساعة المقبلة من اليوم الأحد وحتى صباح الاثنين.

وتوقع الباحث في الطقس عبر حسابه على موقع “تويتر” أجواء معتدلة نسبياً نهارا ومن لطيفة الى تميل للبرودة فجراً على معظم المناطق .

وأشار إلى سقوط أمطار متفرقة متوقعة على أجزاء من الشمالية والجوف وتبوك وغرب العيص  وأجزاء من الباحة وعسير وجازان.

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