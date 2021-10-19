أول ظهور علني لزعيم طالبان منذ تعيينه في 2016

المناطق - وكالات:

شارك القائد الأعلى لحركة طالبان الملا هبة الله أخوند زادة في حفل مساء السبت، في قندهار بجنوب أفغانستان.

ولم يظهر القائد الأعلى لحركة طالبان رسميا في أي مناسبة منذ تعيينه في 2016، عندما تحوّل من شخصية غامضة لزعيم يتولى مسؤولية الإشراف على الحركة.

وقالت حكومة طالبان في رسالة الأحد إن “هبة الله أخوند زاده ظهر في تجمع كبير في مدرسة دار العلوم الحكيمية الشهيرة وتحدث لمدة عشر دقائق إلى الجنود والتلاميذ البواسل”، كما ورد في تسجيل صوتي تناقلته حسابات لمسؤولين أفغان.

وفي هذا التسجيل الصوتي، يُسمع صوت الملا أخوند زادة بشكل غير واضح وهو يتلو أدعية.

وبحسب مصدر محلي فإن الملا أخوند زاده وصل إلى هذه المدرسة القرآنية في قندهار بموكب من سيارتين تحت حراسة مشددة جدا، ولم يُسمح بالتقاط صور له.