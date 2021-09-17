احدث الأخبار

“أبو فلة” يجمع مليون دولار لصالح اللاجئين السوريين قبل الشتاء
أبرز المواد
 بينها الزهايمر والباركنسون.. كورونا قد يؤدي للإصابة بأمراض تنكسية عصبية
أبرز المواد
 أول ظهور علني لزعيم طالبان منذ تعيينه في 2016
أبرز المواد
 مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مستودع لتخزين الفحم بحي الفيصلية
أبرز المواد
 “أبي بطل ولكن صلاح ملك”.. رسالة من مشجع صغير للفرعون المصري
أبرز المواد
 الحصيني: أمطار متفرقة على 7 مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة
أبرز المواد
 دراسة حديثة تكشف أسباب ادعاء البعض سماع أصوات الموتى
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على المدينة المنورة حتى السادسة مساءً
أبرز المواد
 بنسبة ارتفاع 158%.. أرامكو تحقق أعلى أرباح ربعية منذ إدراجها في سوق الأسهم
أبرز المواد
 أنثى دب قطبي تفترس وعلًا ضخمًا في البحر (فيديو)
أبرز المواد
 دراسة طبية تحذر من تداعيات خطيرة لقلة النوم: تفقدك القدرة على المشي
أبرز المواد
 حالة الطقس المتوقعة اليوم.. سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح على 3 مناطق
أبرز المواد
“أبو فلة” يجمع مليون دولار لصالح اللاجئين السوريين قبل الشتاء

“أبو فلة” يجمع مليون دولار لصالح اللاجئين السوريين قبل الشتاء

أبرز المواد
بينها الزهايمر والباركنسون.. كورونا قد يؤدي للإصابة بأمراض تنكسية عصبية

بينها الزهايمر والباركنسون.. كورونا قد يؤدي للإصابة بأمراض تنكسية عصبية

أبرز المواد
أول ظهور علني لزعيم طالبان منذ تعيينه في 2016

أول ظهور علني لزعيم طالبان منذ تعيينه في 2016

أبرز المواد
مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مستودع لتخزين الفحم بحي الفيصلية

مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مستودع لتخزين الفحم بحي الفيصلية

أبرز المواد

“أبو فلة” يجمع مليون دولار لصالح اللاجئين السوريين قبل الشتاء

“أبو فلة” يجمع مليون دولار لصالح اللاجئين السوريين قبل الشتاء
http://almnatiq.net/?p=1057525
محررو المناطق

جمع اليوتيوبر الكويتي الشهير “أبو فلة” مليون دولار أمريكي، سيتم توجيهها لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة سورية لاجئة.

وكان قد أطلق “أبوفلة”، عبر حسابه على “تويتر”، مساء الخميس الماضي حملة للتبرع لصالح توفير احتياجات الأسر السورية اللاجئة خلال فصل الشتاء، بمناسبة وصول قناته على موقع “يوتيوب” لـ20 مليون متابع.

وبدأت الحملة في الثامنة من مساء الجمعة، عبر بث مباشر على قناته بموقع “يوتيوب” وتابع اليوتيوبر لحظة بلحظة مع المتابعين وصول المبلغ منذ مساء الجمعة وحتى مساء السبت إلى مليون دولار.

وتبنت مفوضية اللاجئين بمنظمة الأمم المتحدة الحملة، وأنشأت أيقونة لجمع التبرعات لصالح الحملة التي أطلقها اليوتيوبر الكويتي “أبوفلة”.

وقالت المفوضية عبر موقعها الرسمي إن حملة “أبوفلة” تهدف لجمع مليون دولار لتوفير الإغاثة الشتوية لـ5,715 عائلة لاجئة ونازحة أي أكثر من 17,000 شخص.

وخلال 28 ساعة فقط، استطاع اليوتيوبر جمع المبلغ، وكتب في تغريدة مساء السبت ”الحمدلله دائما وأبدا.. شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين”.

 

 

 

 

 

روابط ذات صلة

“العتيق” يبرز دور المملكة الكبير في دعم النازحين بالأمم المتحدة

“العتيق” يبرز دور المملكة الكبير في دعم النازحين بالأمم المتحدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*