“أبو فلة” يجمع مليون دولار لصالح اللاجئين السوريين قبل الشتاء

محررو المناطق

جمع اليوتيوبر الكويتي الشهير “أبو فلة” مليون دولار أمريكي، سيتم توجيهها لدعم أكثر من 5 آلاف أسرة سورية لاجئة.

وكان قد أطلق “أبوفلة”، عبر حسابه على “تويتر”، مساء الخميس الماضي حملة للتبرع لصالح توفير احتياجات الأسر السورية اللاجئة خلال فصل الشتاء، بمناسبة وصول قناته على موقع “يوتيوب” لـ20 مليون متابع.

وبدأت الحملة في الثامنة من مساء الجمعة، عبر بث مباشر على قناته بموقع “يوتيوب” وتابع اليوتيوبر لحظة بلحظة مع المتابعين وصول المبلغ منذ مساء الجمعة وحتى مساء السبت إلى مليون دولار.

وتبنت مفوضية اللاجئين بمنظمة الأمم المتحدة الحملة، وأنشأت أيقونة لجمع التبرعات لصالح الحملة التي أطلقها اليوتيوبر الكويتي “أبوفلة”.

وقالت المفوضية عبر موقعها الرسمي إن حملة “أبوفلة” تهدف لجمع مليون دولار لتوفير الإغاثة الشتوية لـ5,715 عائلة لاجئة ونازحة أي أكثر من 17,000 شخص.

وخلال 28 ساعة فقط، استطاع اليوتيوبر جمع المبلغ، وكتب في تغريدة مساء السبت ”الحمدلله دائما وأبدا.. شكرا لكل شخص دعم البث من دعاء أو نشر أو تبرع ربي يجعلها بميزان حسناتنا أجمعين”.