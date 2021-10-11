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مسلحون من طالبان يفتحون النار على حفل زفاف بسبب الموسيقى

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مسلحون من طالبان يفتحون النار على حفل زفاف بسبب الموسيقى

مسلحون من طالبان يفتحون النار على حفل زفاف بسبب الموسيقى
http://almnatiq.net/?p=1057549
المناطق- وكالات:

قتل مسلحون من “طالبان” شخصين على الأقل، بسبب عزف الموسيقى في حفل زفاف جرى تنظيمه في بلدة بشرق البلاد، إذ فتحوا النار على المدعوين، ما أدى بالأخير إلى مقتل اثنين منهم، وفق ما ذكر مسؤولون محليون وشهود عيان.

ونقلت وسائل إعلام، عن أحد أقارب الضحايا قوله، إن مسلحين من طالبان فتحوا النار على حفل زفاف في بلدة سورخود بشرق البلاد، بعد أن ضبطوا مدعوين يستمعون إلى الموسيقى الأفغانية، وأدى ذلك إلى مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين.

وعام 1996 منعت طالبان الأفغانيين من سماع الموسيقى بعد أن حظرتها في البلاد التي ظلت تحكمها حتى 2001، بشكل عام.

حكومة طالبان تدين الواقعة

بدورها، أكدت حركة طالبان أنها تعارض مثل هذه الانتهاكات، في وقت لم تؤكد فيه صحة الواقعة. وقال المتحدث باسم الحكومة ذبيح الله مجاهد، إن “التحقيق جار. في الوقت الحالي، لا ندري كيف جرى ذلك”، مشيرا إلى أن الأمر قد يكون “قضية شخصية”.

وخلال مؤتمر صحفي، أضاف مجاهد، أنه “في صفوف الإمارة الإسلامية، لا يحق لأحد أن يمنع أحدا عن الموسيقى أو أي شيء آخر، فقط عليه محاولة إقناعه. هذه هي طريقة العمل”.

وتابع: “إذا قام أحدهم بقتل شخص، حتى لو كان من رجالنا، فإن الأمر يعد جريمة وسنحاكمه وعليه مواجهة القانون”.

يذكر أن حكومة طالبان الجديدة لم تصدر إلى الآن أي تشريعات جديدة بشأن سماع الموسيقى، غير أن الكثير من أنصارها لا يزال يرى أن الاستماع إلى الموسيقى والمعازف غير الدينية يخالف نظرتها إلى الشريعة الإسلامية.

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