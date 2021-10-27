احدث الأخبار

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 أموال صناع المحتوى على مواقع التواصل.. من أين تأتي؟
أبرز المواد
 بلدية الهدا تغلق مطعماً مخالفاً يعمل دون ترخيص نظامي
أبرز المواد
 أكثر من 130 ألف مستخدم لنظام التعليم بجامعة نجران
أبرز المواد
 تستطيع التحدث معه.. أمازون تطلق أول تلفاز من صنعها
أبرز المواد
 ثورة في عالم لقاحات كورونا.. لاصقة بلاستيكية تنهي ألم الحقن
أبرز المواد
 “أبو فلة” يجمع مليون دولار لصالح اللاجئين السوريين قبل الشتاء
أبرز المواد
 بينها الزهايمر والباركنسون.. كورونا قد يؤدي للإصابة بأمراض تنكسية عصبية
أبرز المواد
 أول ظهور علني لزعيم طالبان منذ تعيينه في 2016
أبرز المواد
 مدني الرياض يخمد حريقًا اندلع في مستودع لتخزين الفحم بحي الفيصلية
أبرز المواد
 “أبي بطل ولكن صلاح ملك”.. رسالة من مشجع صغير للفرعون المصري
أبرز المواد
 الحصيني: أمطار متفرقة على 7 مناطق خلال الـ 24 ساعة المقبلة
أبرز المواد
خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

أبرز المواد
أموال صناع المحتوى على مواقع التواصل.. من أين تأتي؟

أموال صناع المحتوى على مواقع التواصل.. من أين تأتي؟

أبرز المواد
بلدية الهدا تغلق مطعماً مخالفاً يعمل دون ترخيص نظامي

بلدية الهدا تغلق مطعماً مخالفاً يعمل دون ترخيص نظامي

أبرز المواد
أكثر من 130 ألف مستخدم لنظام التعليم بجامعة نجران

أكثر من 130 ألف مستخدم لنظام التعليم بجامعة نجران

أبرز المواد

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده

خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
http://almnatiq.net/?p=1057553
المناطق- واس:

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث سمو الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة، لفخامة الرئيس عبدالمجيد تبون رئيس الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

 

روابط ذات صلة

القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده

القيادة تهنئ رئيس جمهورية التشيك بذكرى اليوم الوطني لبلاده
استجابة لقرار وزير الداخلية.. تفعيل أعمال لجان السلامة المرورية بمكة المكرمة

استجابة لقرار وزير الداخلية.. تفعيل أعمال لجان السلامة المرورية بمكة المكرمة
10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. أبرزها الموافقة على نظام المدفوعات

10 قرارات جديدة لمجلس الوزراء.. أبرزها الموافقة على نظام المدفوعات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*