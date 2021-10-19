شركة خطوط جوية أمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة طيران لسبب عجيب

المناطق - وكالات:

ألغت شركة الخطوط الجوية الأمريكية “أمريكان إيرلاينز” أكثر من ألف رحلة طيران .

وقال ديفيد سيمور المدير العام لـ”أمريكان إيرلاينز” في مذكرة إلى الموظفين، إن الصعوبات بدأت الخميس بعواصف رياح شديدة أعاقت قدرة مركز الشركة في دالاس وحركة الموظفين، متحدثا أيضا عن صعوبة في إيجاد طيارين وطواقم طيران.

وبحسب موقع “فلايت أوير” الذي يتتبع حالات التأخير والإلغاء في أجواء الولايات المتحدة، ألغت شركة “أمريكان إيرلاينز” أكثر من 800 رحلة يومي الجمعة والسبت وتتوقع إلغاء أكثر من 400 رحلة اليوم الأحد.

وتمكن معظم المسافرين المتضررين من الحصول على حجز آخر، وفق ما أكدت الشركة التي تسير 6700 رحلة يومية حول العالم إلى 350 وجهة و50 دولة.