أخصائية تغذية: الخبز المحمص قد يتحول إلى مواد مسرطنة (فيديو)

محررو المناطق:

حذرت أخصائية التغذية وجدان قطب، من أن الخبز المحمّص قد يتحوّل إلى مواد مسرطنة، مشيرة إلى أن الخبز التوست يكون صحي بدون زيت.

وقالت “قطب”، في تصريحات متلفزة، إن “هناك فرق بين الخبز المنقوع في البهارات والمحمص العادي، فالعيش التوست صحي بدون زيت، لأن الشيء اللي صار فيه هو قلة الماء فقط”.

وأضافت أخصائية التغذية: أما فيما يخص الخبز اللي انقلى في الزيت، اتزود سعرات حرارية، أي أنكي أضافتي مصيبة، علاوة على أن هناك البعض الذي يضيف عليها المربى”.

وتابعت: “البهارات تحبس السوائل داخل الجسم ويصبح عندك احتباس سوائل وانتفاخ في الجسم”.