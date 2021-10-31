جامعة نجران تعلن عن دورات صحية مجانية للمجتمع

المناطق- واس:

أعلنت جامعة نجران ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن بدء التسجيل في برامج التدريب الصحية المجانية للمجتمع، يقدمها نخبة من الأكاديميين المتخصصين، عبر الرابط التالي: https://training.nu.edu.sa/.

وأوضحت العمادة أن الدورة الأولى تنطلق في الـ 27 من شهر ربيع الأول الحالي، بعنوان: “فيروسات الجهاز التنفسي التاجية.. طرق الكشف والاستجابة والوقاية”، تهدف إلى مساعدة المتدربين في معرفة طبيعة الفيروسات التاجية مثل سارس وكوفيد19، طرق الوقاية والاستجابة لها ومساندة الجهود المبذولة للحد من انتشارها.

فيما تنطلق الدورة الثانية في الـ 28 من الشهر ذاته بعنوان:” كيف تحافظ على صحتك النفسية في الأزمات.. جائحة كورونا نموذجاً”، تهدف إلى تعريف المستفيدين بأبرز الاضطرابات النفسية في المواقف الصعبة والأزمات، كيفية المحافظة على المرونة النفسية خلال الأزمات، وطرق استعادة الصحة النفسية بعد الجائحة.