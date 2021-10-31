احدث الأخبار

جامعة نجران تعلن عن دورات صحية مجانية للمجتمع
أبرز المواد
 الرقم قد يرتفع.. “الاتحاد للطيران” تفتح الباب لتوظيف ألف شخص
أبرز المواد
 أخصائية تغذية: الخبز المحمص قد يتحول إلى مواد مسرطنة (فيديو)
أبرز المواد
 وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 35 موقعا حول المملكة
أبرز المواد
 شركة خطوط جوية أمريكية تلغي أكثر من ألف رحلة طيران لسبب عجيب
أبرز المواد
 من قمرة القيادة.. طيار أميركي يسخر من بايدن: “هيا بنا براندون”
أبرز المواد
 مسلحون من طالبان يفتحون النار على حفل زفاف بسبب الموسيقى
أبرز المواد
 “الوطني للأرصاد” يحذر من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان
أبرز المواد
 خادم الحرمين وولي العهد يهنئان رئيس الجزائر بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده
أبرز المواد
 أموال صناع المحتوى على مواقع التواصل.. من أين تأتي؟
أبرز المواد
 بلدية الهدا تغلق مطعماً مخالفاً يعمل دون ترخيص نظامي
أبرز المواد
 أكثر من 130 ألف مستخدم لنظام التعليم بجامعة نجران
أبرز المواد
جامعة نجران تعلن عن دورات صحية مجانية للمجتمع

جامعة نجران تعلن عن دورات صحية مجانية للمجتمع

أبرز المواد
الرقم قد يرتفع.. “الاتحاد للطيران” تفتح الباب لتوظيف ألف شخص

الرقم قد يرتفع.. “الاتحاد للطيران” تفتح الباب لتوظيف ألف شخص

أبرز المواد
أخصائية تغذية: الخبز المحمص قد يتحول إلى مواد مسرطنة (فيديو)

أخصائية تغذية: الخبز المحمص قد يتحول إلى مواد مسرطنة (فيديو)

أبرز المواد
وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 35 موقعا حول المملكة

وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في 35 موقعا حول المملكة

أبرز المواد

جامعة نجران تعلن عن دورات صحية مجانية للمجتمع

جامعة نجران تعلن عن دورات صحية مجانية للمجتمع
http://almnatiq.net/?p=1057570
المناطق- واس:

أعلنت جامعة نجران ممثلةً بعمادة خدمة المجتمع والتعليم المستمر، عن بدء التسجيل في برامج التدريب الصحية المجانية للمجتمع، يقدمها نخبة من الأكاديميين المتخصصين، عبر الرابط التالي: https://training.nu.edu.sa/.

وأوضحت العمادة أن الدورة الأولى تنطلق في الـ 27 من شهر ربيع الأول الحالي، بعنوان: “فيروسات الجهاز التنفسي التاجية.. طرق الكشف والاستجابة والوقاية”، تهدف إلى مساعدة المتدربين في معرفة طبيعة الفيروسات التاجية مثل سارس وكوفيد19، طرق الوقاية والاستجابة لها ومساندة الجهود المبذولة للحد من انتشارها.

فيما تنطلق الدورة الثانية في الـ 28 من الشهر ذاته بعنوان:” كيف تحافظ على صحتك النفسية في الأزمات.. جائحة كورونا نموذجاً”، تهدف إلى تعريف المستفيدين بأبرز الاضطرابات النفسية في المواقف الصعبة والأزمات، كيفية المحافظة على المرونة النفسية خلال الأزمات، وطرق استعادة الصحة النفسية بعد الجائحة.

روابط ذات صلة

أكثر من 130 ألف مستخدم لنظام التعليم بجامعة نجران

أكثر من 130 ألف مستخدم لنظام التعليم بجامعة نجران
جامعة نجران ومركز الحوار الوطني يناقشان الاستعدادات لملتقى الإبداع الوطني

جامعة نجران ومركز الحوار الوطني يناقشان الاستعدادات لملتقى الإبداع الوطني
“توطين الوظائف” بنجران تتابع توطين نشاط بيع الأواني المنزلية

“توطين الوظائف” بنجران تتابع توطين نشاط بيع الأواني المنزلية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*