الرقم قد يرتفع.. “الاتحاد للطيران” تفتح الباب لتوظيف ألف شخص

محررو المناطق:

فتحت شركة الاتحاد للطيران الباب لتوظيف ألف شخص، بحسب ما قاله جهاد ريتشارد متَى، رئيس قسم الأداء والمساندة للطواقم في الشركة.

وكشف “متى”، إلى أن الرقم قد يرتفع، مشيرا إلى أن الرواتب عادت إلى ما كانت عليه قبل الجائحة، موضحا الوظائف التي جرى الإعلان عنها هي للدرجة السياحية فقط حتى الآن، بحسب قناة العربية.

وأبان رئيس قسم الأداء والمساندة، أن الشركة اتخذت هذه الخطة نظرا للزيادة المتوقعة على السفر خلال الفترة المقبلة، متابعا: “هناك عدد من الدول التي نتطلع لنذهب إليها، نفضل أن يكون جنسية طاقم الطائرة من هذه الدول لكي يسهل التعامل بلغة هذه البلدان”.

وبحسب “متي”، فإن شركته كانت تسير ما بين 100 إلى 150 رحلة قبل الجائحة، وكانت عدد الرحلات إلى لندن تبلغ 4 مرات، ومع الجائحة تقلص هذا العدد، مشيرا إلى أن عدد الرحلات بدأت تزيد الآن، فمثلا عدد الرحلات إلى لندن ارتفعت إلى 3 في اليوم.

وأوضح رئيس قسم الأداء والمساندة، أن ما يهم الشركة في الوقت الحالي هو حجم الإشغال في الطائرة، مشيرا إلى أن نسبة الإشغال على الطائرات كانت 20% فقط في بداية العام، ووصلت الآن إلى ما بين 50 و60%، وهناك وجهات وصل حجم الإشغال بها إلى 80 و90%.