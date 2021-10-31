خبيرة: الشك اضطراب عقلي ومرض خطير يحتاج إلى علاج سريع (فيديو)

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قالت مدربة الاستشارات الأسرية ريم العنزي إن الشك اضطراب عقلي ومرض خطير وليس سمة شخصية ويصنف من عائلة الدهن.

وأضافت مدربة الاستشارات الأسرية خلال لقاء مع برنامج “صباح السعودية ” أن الشك هو أفكار أو تهيئات تحدث في عقلية الشخص فقط غير موجودة في الواقع.

وتابعت أن هذه الأفكار الغير موجودة في الواقع يختلقها المريض ويفترضها، ويطبقها على هذه الأساس وتحتاج علاج نفسي سريع.