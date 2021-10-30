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هل محتوى مواقع التواصل يسبب اكتئاب للمراهقين؟.. مواطنون يجيبون (فيديو)

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هل محتوى مواقع التواصل يسبب اكتئاب للمراهقين؟.. مواطنون يجيبون (فيديو)

هل محتوى مواقع التواصل يسبب اكتئاب للمراهقين؟.. مواطنون يجيبون (فيديو)
http://almnatiq.net/?p=1057612
محررو المناطق:

أجاب عدد من المواطنين على سؤال طرحه تقرير لقناة الإخبارية حول: هل محتوى التواصل الاجتماعي يسبب الاكتئاب للمراهقين؟

وقال أحد الأشخاص، إنه “بكل تأكيد وبلا شك مع الثورة اللي صيرة الحين ومعدم رقابة الوالدين، خصوصا البرامج المنتشرة تؤثر بشكل سلبي على الأطفال، وأنا سمعت أن الكونجرس طالب رئيس شركة فيسبوك بالرقابة بسبب اعتماد الشركة على المادة فقط”.

وأضاف أخر: “لا شك أننا نعاني والسبب في ذلك ضعف التهئية فيما يخص الأبناء، أيضا الراشدين كيفية التواصل معها، بشكل أدق الهوية الرقمية للشخص وما يترتب عليه من التزمات، هذه جميعا يلقي بمسئولية على الأسر ومنشأت التربية أن تركز على المراهقين والأبناء”.

 

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