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وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في “نيوم”.. التفاصيل والشروط

وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس في “نيوم”.. التفاصيل والشروط
http://almnatiq.net/?p=1057613
محررو المناطق:

كشفت إدارة مشروع “نيوم”، اليوم الأحد، ‏عن توفر وظائف شاغرة لحملة البكالوريوس فما فوق للعمل في تبوك، معلنة شروط وتفاصيل الوظائف.

وجاءت التفاصيل والشروط كالتالي:

-أخصائي دعم أعمال الاتصالات

لا يقل عن 5 سنوات من الخبرة الحديثة وذات الصلة في إدارة المكاتب كمساعد تنفيذي أو مدير مكتب أو دور مماثل. القدرة على العمل بإشراف محدود. مهارات اتصال ممتازة باللغة الإنجليزية الشفوية والمكتوبة. المهارات التنظيمية لإدارة السجلات والبيانات والوفاء بالمواعيد النهائية.

كذلك، مهارات وخبرات الكمبيوتر المتقدمة مع برامج معينة وأنظمة قائمة على الويب، مثل المستخدمة لإدارة شؤون الموظفين وكتابة التقارير وإدارة المشاريع.

-مسؤول دعم الأعمال والإدارة

خبرة لا تقل عن خمس (5) سنوات في وظائف علاقات موظفي الموارد البشرية وكذلك المشتريات (عادةً ما يكون نوع وظيفة الخدمات المشتركة). مهارات كبيرة في التعامل مع الآخرين مع القدرة على إقامة والحفاظ على العلاقات مع الموظفين على جميع المستويات.

القدرة على ممارسة الحكم الجيد ومهارات حل المشكلات من أجل حل النزاعات بانتظام. القدرة على كسب الثقة من قبل كل من الموظفين وصاحب العمل للعمل كحلقة وصل وإيجاد حلول للمشاكل والمخاوف.

كذلك، الكفاءة في تطبيقات Microsoft Office، مثل Excel، Word، PPT. القدرة على التعامل مع مهام متعددة للوفاء بالمواعيد النهائية المتنافسة. درجة البكالوريوس في الموارد البشرية أو إدارة الأعمال أو أي مجال آخر ذي صلة.

طلاقة في اللغة الإنجليزية؛ مكتوبة وشفوية (حسب الموقع، قد تكون الطلاقة في اللغة العربية مطلوبة).

-مصمم رقمي
مدير سياسات الحوكمة والضوابط

أكثر من 10 سنوات من الخبرة في تطوير سياسات الشركة والإجراءات. أكثر من 5 سنوات من الخبرة في العمل في مجال التدقيق الداخلي أو حوكمة الشركات أو الامتثال أو المخاطر أو الوظائف ذات الصلة في المؤسسة.

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