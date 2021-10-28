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المبعوث الأممي للسودان يلتقي حمدوك في منزله.. ويناقش معه خيارات الوساطة

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المبعوث الأممي للسودان يلتقي حمدوك في منزله.. ويناقش معه خيارات الوساطة

المبعوث الأممي للسودان يلتقي حمدوك في منزله.. ويناقش معه خيارات الوساطة
http://almnatiq.net/?p=1057617
محررو المناطق:

كشف مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى السودان، فولكر بيرتيس، اليوم الأحد، عن لقائه برئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك في منزل الأخير، مشيرا أنه ناقش معه خيارات الوساطة وسبل المضي قدما لبلده.

وكتب حساب بيرتيس يقول: التقيت للتوSudanPMHamdok @ في منزله، حالته جيدة لكنه ما زال تحت الإقامة الجبرية. ناقشنا خيارات الوساطة وسبل المضي قدماً بالنسبة للسودان. سأواصل هذه الجهود مع أصحاب المصلحة السودانيين الآخرين.

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